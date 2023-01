Man häktad – avlossade skott mot grannar och polis

Det var under natten till fredag i förra veckan som den 30-årige mannen barrikaderade sig i sin bostad och avlossade flera skott.

Inledningsvis ska brandlarmet ha gått i fastigheten och mannens grannar försökte få ut honom. Han ska då ha motsatt sig det och sedan barrikaderat sig i sin lägenhet, där han blev kvar i sju timmar. Poliser på plats försökte få mannen att komma ut och blev då beskjutna. Även grannarna ska ha beskjutits, men ingen människa träffades av mannens skott.

Nu häktas han på sannolika skäl misstänkt för fyra fall av försök till mord.

Den misstänka mannen medger att han befann sig i lägenheten, men menar att han inte hade för avsikt att skada någon.

– Enligt honom själv ska han ha suttit inne i lugn och ro och sen ska det ha blivit kaos. Och han kan inte säga hur det har kommit sig att han avlossat skott, säger åklagare Kristoffer Sahlin.

Hade ett tiotal skjutvapen

Mannen ska ha haft ett tiotal vapen av äldre modell i lägenheten, men inget han enligt Kristoffer Sahlin har licens för.

– Vad gäller vapen av äldre modeller behövs det inte vapenlicens – men det ska nu utredas hur gamla vapnen är, säger han.

Mannen är dömd för vapenbrott sedan tidigare.

Behandlad på sjukhus

Polisen ska ha avlossat minst ett skott mot mannen som sedan fick föras till sjukhus. Under måndagen var han med via länk under häktingsförhandlingen.

– Han har blivit opererad och man har plockat ut en kula. Han verkar nu må bra, utan komplikationer, säger Kristoffer Sahlin.

En rutinmässig och separat utredning har inletts vad gäller tjänstefel när polisen avlossade skott mot den misstänkta.