Högt tryck på Svenska kyrkans telefontjänst under coronapåsken

En tjänst hos Svenska kyrkan under kvällar och nätter, i samarbete med SOS Alarm. Telefonsamtal tas emot via nödnumret 112, och chatten nås via webben. Digitala brev kan skickas dygnet runt. Anonymitet gäller både för den som kontaktar tjänsten och för prästerna.

Man erbjuder även själavård på finska genom Sverigefinska telefonjouren, Palveleva puhelin. Telefonnumret är 020-26 25 00. Den har öppet varje kväll kl. 21:00-24:00. Samtalen är kostnadsfria.

Efter påskhelgen återgår man till de vanliga öppettiderna; 17.00-06.00 för telefonsamtal och 20.00-00.00 för chatten.