Massör i Uppsala döms till fängelse för sexbrott mot flera kvinnor

Mannen, som är i 55-årsåldern, polisanmäldes redan 2018 för men greps först i somras efter att en ny anmälan gjorts mot honom. Via foton och filmer kunde polisen identifiera en rad andra kvinnor som han utsatt, och nu döms mannen mot sitt nekande för brott mot totalt 13 kvinnor.

Han har under under olika massagetillfällen utsatt sex olika kvinnor för sexualbrott. Han har dessutom vid åtta olika tillfällen smygfotat eller smygfotat kvinnor under massagetillfällen då de varit delvis avklädda.

Tingsrätten konstaterar att det mannen gjort har inneburit allvarliga kränkningar av kvinnorna, och att det funnits ett mått av systematik i hans gärningar.

Straffet blir 1 år och 6 månaders fängelse för tre fall av sexuellt ofredande, tre fall av sexuellt övergrepp och åtta fall av kränkande fotografering.

Mannen döms även att betala sammanlagt runt 300 000 kronor i skadestånd till kvinnorna.