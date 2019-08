SVT:s meteorolog: ”Det kommer att regna till och från”

Under fredagskvällen kan det spricka upp och bli lite soligt.

– Under kvällen kan man kanske vara ute en sväng och njuta av den fina kvällen, säger SVT:s meteorolog Åsa Rasmussen.

Natten mot lördagen är det fuktig luft och dimma. Under lördagen börjar det sedan att regna någon gång under eftermiddagen och det fortsätter under söndagen. Temperaturerna är mellan 15 till 20 grader.

– På lördagen regnar det under ganska lång tid – till och från. Det blir mellan 10 till 30 mm, och lokalt kan det bli intensivare skurar. På söndagen är det en glugg under morgonen innan nästa regnväder börjar och det kan bli blåsigt, säger Åsa Rasmussen.

Nästa vecka – fortsatt ostadigt

– Det fortsätter att vara ostadigt, och kan regna till och från nästan hela veckan. Det är svårare att se hur det blir i slutet av veckan eftersom det är flera lågtryck som passerar men det är ostadigt veckan ut.

Hon berättar att om det blir flera timmar med sol och under veckan kan temperaturerna bli över 20 grader.

Kan det komma tillbaka ett högtryck innan sommaren är slut?

– Vädret ser ostadigt ut en bra bit in i augusti, nästan mot slutet av månaden. Men om man tittar riktigt långt fram kan det kanske bli ett högtryck och en stabilisering eftersom det inte är så mycket lågtryck som far förbi. Men mycket kan hända, säger Åsa Rasmussen.