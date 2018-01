Nedblåsta träd skapar problem i trafiken

Tisdagens kraftiga vindar har skapat problem för trafikanter på väg 679 mellan Kölinge och Nyby, öster om Vattholma. Nedfallna träd som blåst ner över vägen gör att framkomligheten är begränsad för bilister i båda riktningarna.

Enligt Trafikverket pågår arbetet just nu med att få bort träden och framkomligheten förväntas vara helt återställd till klockan 13:30.

Och de hårda vindarna väntas hålla i sig under dagen. Mellan 15 och 20 meter per sekund kan vinden blåsa upp till och vid kusten kan den nå stormstyrka. Även snö väntas falla över länet under eftermiddagen och kvällen.