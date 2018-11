”Nio viltolyckor just nu”

– Det är alltid som värst så här års, säger Linda Wideberg, presstalesperson vid Polisen.

Under onsdagskvällen hade Uppsalapolisen nio eftersök igång vid 20-tiden, ärenden som kräver en del resurser trots att det sällan rör sig om personskador.

– Vi kan ju aldrig släppa ärendena förrän vi hört något från eftersöksjägaren. Det gör att ärenden ligger uppe väldigt länge hos oss, säger Linda Wideberg.

Svår tid

Generellt sett är vår men framförallt höst de värsta tiderna för viltolyckor när mycket vilt rör sig i de längre gryningarna och skymningarna.

Enligt Nationella viltolycksrådet inträffade 347 viltolyckor under oktober i år. Under 2018 har hittills hela 2335 viltolyckor rapporterats in.