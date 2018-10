Unikt säkerhetsprojekt – nu dras lärdomarna

Det har snart gått ett år sedan Upplands ridsportförbund drog i gång projektet Hippo S, med sikte att få ner antalet olyckor i samband med ridning och hästhantering. Varje år drabbas ridsporten av cirka 13 000 personskador, enligt underlag från försäkringsbranschen och vården.

Via mobiltelefoner har ridklubbar rapporterat in incidenter och avvikelser på ett strukturerat sätt. Målet har varit att kartlägga de vanligaste olyckorna och händelser som skulle kunna lett till en olycka, för att därefter sätta in åtgärder. Modellen för arbetet är inspirerat av Flygvapnet, där man under många år arbetat med rapportering och på så vis fått ner antalet haverier. Upplands ridsportförbund är först ut i landet med att arbeta på det här sättet.

Flest incidenter från ridlektioner

– Vi har fått in 150 rapporter från totalt 11 föreningar, där 10 har ridskolor, säger Gudrun Orava som är ordförande för Upplands ridsportförbund.

Vilka är de vanligaste incidenterna som har rapporterats in?

– Det är från ridlektioner och handlar om avsittningar.

Men det måste väl vara svårt att skydda sig emot, det handlar ju om levande varelser – flyktdjur?

– Vissa ofrivilliga avsittningar handlar om obalans hos ryttarna – då kan man träna upp den. Andra fall handlar om att vissa hästar reagerar på blåst, snöras från tak eller är känsliga överlag. Har man ovana ryttare på en lektion – då kan det vara bäst att de hästarna vilar.

Tom box – en säker box

En annan lärdom från rapporterna är att det enkelt går att undvika att bli trampad vid boxrengöring.

– Här finns det en enkel orsak och verkan som leder fram till slutsatsen: för att helt undvika risken att bli trampad, mocka inte när hästen står där.

Gudrun Orava tror nu att metoden är mogen för att spridas i landet.

– Under resans gång har appen utvecklats och blivit mer anpassad till ridsportens behov. Vi har såpass bra material att det här kan prövas på andra håll.