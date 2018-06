Nu gäller UL:s sommartidtabell

Från och med måndag den 18:e juni gäller sommartidtabellen. I Uppsala påverkas stadsbuss linje 4 som vänder vid Gottsunda centrum. Linje 11 kör via Orkestervägen och Musikvägen till Gottsunda centrum och bussen stannar under den sträckan på alla hållplatser. Linje 30 återgår nu efter vägarbeten till sin ordinarie tur via Storgatan och S:t Olofsgatan.

Turtätheten minskar dessutom för flera busslinjer, och en del linjer för regionbussarna dras in.

– Merparten för de linjer som dras in går normalt på landsbygden under skoldagarna, säger Sture Jonsson som är UL:s presschef.

Regionbussarna

Regionbussarna linje 110 och 115 som går till Storvreta byter hållplats till C3 vid Uppsala resecentrum. Linje 11 mot Bälinge byter hållplats till A3. Fler bussar kör till Öregrund på linje 775, och sluthållplatsen är Smedjegatan för både 775 och 811. Under Båtveckan i Öregrund, 30:e juli till 5:e augusti, körs fler bussar på linje 811 under natten än vanligtvis.

På fredag börjar sommartidtabellen att gälla även för Upptåget och SL-pendeln. Mer information finns på UL:s hemsida.