Nu kallas de första i fas 4 till vaccination

Själva vaccinationerna startar den 24 maj och alla i den första åldersgruppen ska ha fått sin första dos inom tre veckor.

– Det är den sista åldersgruppen som kallas via vanligt brev, de som är under 50 år får gå in och boka sin tid själv, säger Erik Sköldenberg, chefsläkare och vaccinationsansvarig.

Det blev ju kaos i Stockholm i dag när tiderna släpptes, hur ska ni undvika det?

– Vi gör allt vi kan och har ju ännu lite tid på oss att förbereda det här.

Hur ser vaccinationstillgången ut framöver?

– Det är i första hand Pfizers vaccin som vi kommer att använda och det har varit stabila leveranser på sistone, men 100 procent säker kan man ju aldrig vara, säger Erik Sköldenberg.

