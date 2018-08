Öppna dörrar på Rackarberget efter blixtovädret

Sammanlagt konstaterades det att fem blixnedslag drabbade Rackarberget under det stora ovädret som drog in i slutet av juli. Nedslagen slog ut passersystemet i studentområdet. Vilket tidningen Ergo har rapporterat om.

– Det här en extraordinär händelse, säger Joakim Palestro, fastighetschef på Studentstaden.

Fyra portar drabbades direkt av nedslagen.

– Vi har varit tvungna att byta passersystem.

Tusentals drabbade

Indirekt bedömer dock Studentstaden att upp emot 1200 studenter har drabbats av nedslagen.

– På ett eller annat sätt påverkar det hela gatan då vi byter passersystem och därför har varit tvungna att byta ut de korten vi tidigare haft mot så kallade taggar.

Under de omkring två veckorna som gått har därför portarna till de drabbade adresserna stått öppna. Däremot menar Studentstaden att åtgärderna inte varit möjliga att påskynda.

– Så fort detta inträffade så kontaktade vi en leverantör som direkt köpte in ny hårdvara och har arbetat sen dess i två veckor – konstant – för att få upp det nya systemet.

Olåsta dörrar

Olåsta och öppna dörrar i två veckor? Låter inte så säkert?

– Det är alltid så att in i sin bostad har man en vanlig nyckel. Så det har aldrig varit öppet in till studenternas bostäder. Det som har varit öppet är in till de allmänna utrymmena.

Har ni fått några indikationer på att det skapat några problem?

– Vi har fått indikationer på att det varit inbrott i några av källarförråden. Det är naturligtvis beklagligt, men är ett försäkringsärende. Ingen ska ha brutit sig in i någon bostad under den här tiden.

3 miljoner kronor

I slutet av veckan kommer allt vara återställt.

– Hittills har vi investerat cirka 3 miljoner kronor, men det är kostnader vi sagt att vi ska ta. Vårt mål har varit att säkerställa för våra hyresgäster att deras boendemiljö är säker – men också att de inte kan låsas ute. För till en början hade vi en del fall där hyresgäster helt enkelt inte kom in i portarna och så ska vi inte ha det. Det var bland annat därför vi tog beslut om öppna ytterdörrar.

Enligt Studentstaden kommer de investeringar som hittills gjorts att minimera risken för framtida missöden.

– Vi installerar nu det nya passersystemet utifrån tre så kallade noder – oberoende om varandra. Det gör så att riskerna sprids för att drabbas av nya blixtnedslag, säger Joakim Palestro, fastighetschef Studentstaden.