Strokeforskaren: Ett fall var 20:e minut i Sverige

AKUT-testet är ett sätt att undersöka om en person kan ha drabbats av en stroke.

A: Ansikte – Be personen le och visa tänderna. Om mungipan hänger – ring 112.

K: Kroppsdel – Be personen lyfta armarna och hålla kvar i tio sekunder. Om en arm faller – ring 112.

U: Uttal – Be personen säga en enkel mening som ”det är fint väder i dag”. Om personen sluddrar eller inte hittar orden – ring 112.

T: Tid – desto fortare personen får vård eller behandling – desto mindre risk för skador.

Källa: 1177.se