Omkörningsförbud på E4:an under påsk

Påsken är som vanligt fylld av flera röda dagar och har tidigare år visat sig problematisk när många lediga påskfirare samtidigt ska samsas ute på vägarna.

Trots att antalet bilister är färre under påskhelgen än under övriga året så är det också en av de tider då problemen är som störst. Trafikverkets presschef Bengt Olsson menar att skärtorsdagen och annandag påsk är värst, men att man vidtar åtgärder för att säkra framkomsten.

Ska du norrut under skärtorsdagen gäller det att åka i god tid.

Delar av E4:an avstängd

På sträckan E4 norrgående mellan Gävle och Tönnebro råder precis som förra året nämligen omkörningsförbud. Förbudet gäller mellan klockan 13 och 20 under den 29 mars. Det är även omkörningsförbud under annandag påsk den 2 mars mellan klockan 13 och 20. Då i södergående riktning på sträckan.

Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

En unik lösning som gör stor skillnad menar Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

– Trycket är så högt på att komma upp till fjällvärlden under just den här den här tiden. Vi vill lugna ner trafiken, det är bättre att komma fram sent än att inte komma fram alls, säger han.

En annan sträcka som Bengt Olsson menar är bekant problematisk är E22 mellan Norrköping och Ölandsbron. En kurvig väg med många bilister, som det brukar kunna bli tuffa köer på.

– Jag skulle önska att alla som är ute och kör lugnar ner sig lite, och är tydliga med vad man vill göra i trafiken så att andra har en möjlighet att upptäcka det, säger han.

Begränsad tågtrafik

Även tågtrafiken påverkas när Trafikverket passar på att utföra underhåll då färre arbetspendlar med tåg.

Norr om Stockholm kommer trafiken på sträckan Stockholm – Arlanda/Märsta – Uppsala att vara begränsad vilket ger längre restider från klockan 22 på skärtorsdagen till klockan 5 på tisdagmorgonen den 29 mars. Pendeltågen till och från Märsta och Uppsala påverkas också, vissa tider stannar de inte vid Solna station, Ulriksdal station eller Karlberg station.