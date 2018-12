Polisen misstänker: balkongliga härjar i regionen

Flera inbrott har skett i Uppsala, Västerås, Gävle och Stockholm under den senaste tiden. Polisen misstänker att det rör sig om en kringresande liga. Detta eftersom att tillvägagångssättet har sett likadant ut vid alla inbrott: inbrottstjuvarna har tagit sig in via balkongerna.



Polisen arbetar för tillfället med att hitta de misstänkta. Man undersöker bland annat eventuella kopplingar till internationell brottslighet.

Polisen uppmanar till vaksamhet, samtidigt som man påminner att man som drabbad inte ska röra något i en bostad som utsatts för inbrott. Detta eftersom det kan försvåra en utredning.

Gärningspersonerna är fortfarande på fri fot. Har du tips att lämna kan du kontakta polisen via deras webb.