Polisen varnar för halka längs med E18 under söndagskvällen. Foto: Pontus Stenberg

Polisen varnar för halka – två trafikolyckor på kort tid längs E18

Under eftermiddagen och kvällen på söndagen föll nysnö runt om i Uppsala län som orsakade halka. Längst med E18 mellan Enköping och Uppsala inträffade två trafikolyckor under kort tid.

– Det är nysnön som faller som ställer till det, säger Per Bjurström, rlc-befäl vid polisregion Mitt.

Den första trafikolyckan inträffade vid 14.30-tiden. En personbil stannade längst kanten på E18 varpå en lastbil körde in i bilen bakifrån. – Olyckan inträffade på en 120-väg, men det har gått relativt bra för alla inblandade parter, säger Per Bjurström. Dock fick trafikolyckan en oväntad vändning när trafikanterna blev osams. – Ja, vi fick även upprätta en anmälan om misshandel i samband med trafikolyckan då förarna blivit så pass osams att en av dem fick en smäll, säger Per Bjurström. Ytterligare en olycka i Enköping Den andra trafikolyckan på E18 inträffade vid trafikplats Romberga i Enköping vid halvfyra-tiden. Där rörde det sig om en singelolycka. – Vad jag har förstått så verkar det som att bilen helt enkelt halkat av körbanan, föraren är förd med ambulans till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag har tyvärr inga uppgifter om skadeläget, säger Per Bjurström. Polisen uppmanar nu bilister att ta det försiktigt i trafiken. – Ja, det är halt på vägarna nu. I synnerhet på E18 i Enköpingstrakten. Ta det försiktigt tills dess att motsatsen är bevisad, säger Per Bjurström. Dela Dela

