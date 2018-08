Popdrottningarna i Uppsala: ”Stämningen är på topp”

Under gassande sol och med ljudet av musik i öronen satt besökarna under festivalen ”Queens of pop” på Botaniska trädgården i Uppsala. Festivalen har bara kvinnliga artister och till Uppsala kom många världskända svenska artister, som exempelvis Zara Larsson. Festivalen var tidigare i Helsingborg, men nu var det Uppsalas tur.

– Det känns så himla kul att vara här. Det är en otroligt fin stämning och alla är peppade, säger artisten Janice som uppträde under fredagskvällen.

Artisterna Janice och Lova. Foto: SVT/David Forsell

Första gången i Uppsala

För artisterna Janice och Lova var det första gången i Uppsala, och för Lova var det hennes andra festivalspelning.

– Jag har varit nervös hela dagen, men nu har jag spelat så nu kan jag bara gå runt och njuta av allting, säger Lova och skrattar.

– Det är väldigt fint här i Uppsala, har sett fram emot det här hela veckan, säger Janice.