Prognosen ljusnar för budget i kris

Under hösten 2018 konstaterade Heby kommun att det skulle saknas 27 miljoner kronor i 2018 års kommunbudget. Nu har prognosen förbättrats med drygt 15 miljoner kronor. Men fortfarande saknas alltså 12 miljoner kronor innan kommunens budget för 2018 är i balans.

– Nämnderna har satt in åtgärder under året vilket har haft effekt. Men arbetet fortsätter för att minska kostnaderna, säger kommunalrådet Marie Wilén (C).

Sparat in 7 miljoner

De olika nämnderna har tillsammans lyckats spara in 7 miljoner kronor. Dock överskrider utbildningsnämnden sin nettokostnadsram med totalt 20,4 miljoner kronor. Centrum för livslångt lärande, CLL, ansvarar bland annat för språkintroduktion och svenska för invandrare. När Sverige stängde gränserna fick de snabbt ställa om sin verksamhet.

– På CLL har man därför minskat sin verksamhet under 2018. Första halvåret 2018 hade man en för stor kostym jämfört med antalet elever som gick där. Men till höstterminen hade man minskat på personalstyrkan, säger Marie Wilén.

Övertid och konsultkostnader

Även vård- och omsorgsnämnden överskrider sin nettokostnadsram med 18,5 miljoner kronor, där äldreomsorgen står för 13 miljoner av det negativa resultatet. Heby kommun pekar bland annat på höga kostnader kopplade till övertid, sjuklönekostnader och konsultkostnader inom nämnden.

– Vi har ganska höga sjukskrivningstal, vilket har flera orsaker. Allt fler behöver äldreomsorgen men vi har inte lyckats rekrytera mer personal. Därför har befintlig personal fått jobba över mycket och vi har fått använda inhyrda sjuksköterskor. Det har blivit dyrare för kommunen, säger hon.

Konsultstopp för hela kommunen

Beslutet rörande anställnings, inköps- och konsultstopp för hela kommunen gäller fortfarande. Däremot så får man anställa ny personal inom äldreomsorgen. Marie Wilén menar att stoppet gäller med ”sunt förnuft”.

Att individ- och familjeomsorgen överstiger sin budget med drygt 10 miljoner förklaras med en fortsatt ökning av antalet inom bland annat vuxen/missbruk samt en ökning av antalet hushåll med försörjningsstöd. Däremot så går verksamheten kopplad till funktionsnedsatta plus med närmare 5 miljoner kronor.