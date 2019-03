Rapparen Mona Haydar gör Sverigedebut i Uppsala i kväll

År 2017 släppte den amerikansk-syriska rapparen Mona Haydar låten ”Hijabi (wrap my hijab)” som fick stor uppmärksamhet. Musikvideon där Mona, gravid i åttonde månaden, rappar raderna ”All around the world, love woman every shading” omgiven av kvinnor har nästan sex miljoner visningar på youtube.

– Som kvinna ska man kunna vara fri och göra vad man vill. Och vara stolt över sig själv. Samhället vill ofta säga åt kvinnor hur de ska agera, hur de ska låta och hur de ska klä sig. Jag bryr mig inte om det. Det är vad låten handlar om. Och om kärlek, säger hon.

Låten har även listats som en av de mest inflytelserika feministiska låtarna genom tiderna av musiksajten Billboard. Det gör Mona Haydar tacksam.

– Jag är glad att låten fick en sådan effekt. Jag ville hylla alla kvinnor – oavsett var de kommer ifrån och hur de ser ut. Men som sagt. Jag önskar att vi levde i en värld där män och kvinnor behandlas lika.

På turné

I går tog Mona Haydar flyget från Marocko där hon bor med sin man Sebastian och deras två barn. I morse tog de tåget från Stockholm till Uppsala – som är första stoppet på hennes Europaturné. På lördag åker Mona och familjen vidare till Bryssel, och i sedan till Paris.

– Jag har turnérat i Europa som poet tidigare, men det är första gången som jag är här som artist, säger Mona Haydar.

Mona Haydar har skrivit och framrätt med sin poesi i snart 15 år. För fyra år sedan började hon göra musik.

– Jag ville utmana mig själv som en artist, och jag ville skaffa mig en större röst så att fler människor kunde höra vad jag ville säga. All min musik handlar om att få människor att känna att de kan vara fria. Fria från samhällets normer, krav och förväntningar.

Jobbar på nytt album

I höstas släppte hon EP:n ”Barbarican”.

– Många av låtarna handlar om diskriminering på grund kön, etnicitet, klass eller religion. Och hur man som person kan göra rätt för sig och vara ödmjuk mot andra människor, även om man inte får något tillbaka.

I framtiden vill Mona Haydar forsätta göra musik som berör. Just nu jobbar hon på ett nytt album.

– Jag är förväntansfull inför vad framtiden har att erbjuda. Det här är bara början.

Se vad Mona Haydar säger om att vara i Uppsala och att uppträda på internationella kvinnodagen i klippet ovan.