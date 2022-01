Regionen vill få fler att vaccinera sig – öppnar drop in igen

Var tredje coronatest i länet är positivt, och smittokurvan pekar starkt uppåt de senaste dagarna. Region Uppsala har gått upp i stabsläge för att snabbare kunna ta nödvändiga beslut för bland annat sjukvården där belastningen är hård.

Nu uppmanas alla länsbor att vaccinera sig, och regionen satsar bland annat på att öppna drop in-vaccinering igen. Det första tillfället blir på lördag i Slavsta i Uppsala.

– Sen blir det återkommande tillfällen i de olika kommunerna, säger Margaretha Öhrvall, vaccinationssamordnare.

Kortare intervall mellan doserna

Region Uppsala ändrar också tiden mellan vaccindoserna och alla över 18 år kan nu få sin tredje dos efter fem månader. Detta efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

– Vi har en god kapacitet med lediga tider just nu i länets alla kommuner. Tillsammans med våra privata vaccinatörer kan vi ge åtminstone 24 000 doser vaccin mot covid-19 per vecka, sa Margareta Öhrvall i ett pressmeddelande tidigare under torsdagen.

Tidigare har intervallet varit sex månader mellan vaccindos 2 och 3.

