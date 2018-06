Väder-Nils om midsommar: ”Skurar i krokarna”

Veckan inleddes runt 20-gradersstrecket, men framåt helgen sjunker temperaturen, och det soliga och varma högtrycksvädret är borta.

– Det blir ostadigt sommarväder, men det är såklart också väldigt välkommet eftersom många vill ha regn, säger Nils Holmqvist.

Under tisdagen fortsätter temperaturen att ligga runt 20 grader i länet, men under onsdagen är ett regnområde på väg in, främst över länets södra delar.

– Det är lurigt med sådana lågtryck som kommer in. Det blir eventuellt lite regn men troligtvis inte.

På torsdag kan en del skurar komma att passera länet och då väntas temperaturen ha fallit ned till runt 15 grader, och det ser att hålla i sig även på fredagen.

”Skurar i krokarna”

För på midsommarafton ligger ett lågtryck och nordvästliga vindar över Finland, vilket gör att kall luft drar ned över länet.

– Som det ser ut nu är det regn och skurar i krokarna, men det är svårt att säga när och hur det passerar. Det man är mer säker på att att det blir blåsigt och rätt låga temperaturer på 15 grader, kanske lägre om det regnar.

Nils stannar inomhus

Nils Holmqvist har valt att avboka sin utomhusaktivitet, och ska istället hålla sig inomhus och spela sällskapsspel.

– Räkna inte med 20 grader, sol och svaga vindar. Det går inte riktigt att ha det gött ute och njuta av en picknick. Utgå från att det blir ganska tradigt väder, säger han.

Senare under midsommarhelgen kommer det att vara mindre ostadigt väder, men inte somrigt och varmt. Väder-Nils blir inte besviken om det kommer regn i helgen.

– Vi behöver regnet också, det är fantastiskt mysigt, säger Nils Holmqvist.