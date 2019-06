Lärarna rappar loss – se hyllningen till avgångsniorna

Härligt jubel och applåder mötte lärarna på Björkvallsskolan i Björklinge utanför Uppsala då de visade upp sin hyllning till avgångsniorna i samband med skolavslutningen.

– Det var otroligt roligt att de blev så glada, säger Andreas Jansson, lärare och initiativtagare till filmen.

Mimar till en låt med tydligt budskap

I videon ses lärarna mima till The Scripts låt Hall of fame. En passande hyllningslåt tycker lärarna som berättar att eleverna haft det ganska så tufft under åren.

– Det har varit en hel del lärarbyten och andra förändringar. Men nu har vi nött på varandra ordentligt och kommit nära. Eleverna betyder jättemycket för oss, säger Andreas Jansson.

Och det är med blandade känslor de släpper iväg dem på onsdagens skolavslutning.

– Samtidigt som de är klara här nu så betyder ju inte det att vi fortfarande tycker om dem väldigt mycket, säger Andreas Jansson.

I klippet ovan kan ni se lärarnas hyllning till niorna på Björkvallsskolan.