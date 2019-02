Hundratals barnvagnar rullar till flyktingläger i Medelhavet

– Vi vill uppmärksamma att flyktingkrisen inte är över. Den syns kanske inte lika mycket i Sverige längre, men människor är fortfarande på flykt.

Det säger Teresa Fröling, en av initiativtagarna till barnvagnsinsamligen. Tillsammans med Natalie Snell Redon och Elisabeth Grönberg startade hon den ideella föreningen Team Sweden volunteers i samband med flyktingkrisen 2015. Sedan dess har volontärgruppen växt sig stor och de har samlat in allt ifrån kläder och blöjor till ekonomiska bidrag. I höstas väcktes idén att samla in just vagnar.

– Eva, som driver en organisation i ett läger på Lesbos efterlyste vagnar. Det är mycket lera och regn i lägren och små barnen har verkligen hjälp av en barnvagn, säger Teresa Fröling.

Stort behov av vagnar i flyktingläger

En första omgång av vagnar, 120 stycken, skickades till Lesbos innan jul.

– Under den insamlingen åkte vi runt i Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping och hämtade vagnar, och människor kom hem till oss och lämnade.

Efter den första leveransen fick volontärgruppen höra att behovet var fortsatt stort. Det tog bara en vecka innan de var igång med en ny insamling.

– Målet var 100 stycken. Nu har vi fått ihop det dubbla. Den här gången går 100 vagnar till Lesbos och 100 till Samos, säger Teresa Fröling.

Barnvagnarnas resa går att följa på sociala medier

Vagnarna fraktas till Grekland med lastbil, vilket tar runt 10 dagar. Teresa Fröling åker till Lesbos i mitten av mars för att vara med vid utdelningen.

– Vi kommer lägga upp bilder och klipp på vår facebooksida, så att de som har skänkt barnvagnar ska kunna se när de delas ut, och få ta del av barnens leenden.

Vad är er drivkraft?

– Uttrycket ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”. Du kan skänka ett par skor, sen sitter de på någons fötter. Eller en barnvagn. Det kommer ju att ligga barn i vagnarna sen. Vi är spindeln i nätet, men kan inte göra något om inte andra människor engagerar sig, säger Teresa Fröling.