Snökaos fortsätter påverka trafiken – SJ ställer in alla tåg till Uppsala

Snöovädret drar vidare in över länet och påverkan på tågtrafiken är fortsatt stor. För att glesa ut avgångarna ställer SJ under tisdagen in alla tåg på sträckan Uppsala-Stocholm.

– Men våra biljetter är idag giltiga på både Mälartåg- och SLs avgångar, säger Anders Edgren, SJs pressjour.