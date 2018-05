Sommarpassen – går åt som smör i solsken

Det varma vädret gör att uttrycket ”går åt som smör i solsken” passar väl in på försäljningen av sommarpass, inträdesbiljetten för att gå in och bada på Fyrishov under sommaren.

Linn Löfman, försäljning- och marknadschef

– Det har sett fantastiskt ut, folk vill bada när det är varmt, säger Linn Löfman som är försäljning- och marknadschef.

Hittills har det sålts över 3 000 pass, vilket är betydligt fler än förra året då äventyrsbadet var stängt under sommaren.

Passen går åt

Sommarpassförsäljningen har legat på mellan 6 000 och 11 000 pass och badet hoppas nu på en försäljning mellan 11 000 och 12 000 pass.

– Solen är otroligt viktig. Bra väder ger väldigt mycket folk, säger Linn Löfman.

Många badgäster ställer också krav på anläggningens säkerhet.

Vad har ni gjort på den här fronten för att folk ska kunna bada säkert?

– Vi har ju som alltid en god beredskap. Många badvärdar, fler än jämförbara anläggningar. I Sommarpasset har vi satsat på badsäkerhet, att man tidigt under säsongen ska kunna få tips om hur man simmar med sitt barn. Under nationaldagen har vi fokus på simsäkerhet, och i samarbete med Upsala simsällskap arrangerar vi Swimkids. Vi lägger stort fokus på vattenvana, så att man ska ha en trygg sommar framför sig.