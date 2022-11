Stulen syskonstaty återfunnen – metallhandlare slog larm

Det var i slutet av september som statyn ”I want to be heard, I want to be found” stals från vård- och omsorgsboendet Tallmon i Älvkarleby. Men under tisdagen meddelade kommunen att statyn är tillbaka.

– Det känns som ett mirakel, att den är tillbaka i ett så gott skick, Ella Holmqvist, chef på boendet.