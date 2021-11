All tågtrafik har stoppats mellan Stockholm och Västerås på grund av en brand under natten mot onsdag i Grillby, Enköping.

På grund av explosionsrisk från gasflaskor i byggnaden är tågtrafiken förbi Enköping är stoppad under onsdagsmorgonen.

I klippet: Hör Bengt Olsson på Trafikverket berätta mer om tågsituationen.