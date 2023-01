Storvreta, Gävle C, Furuvik, Skutskär, Älvkarleby, Marma, Mehedeby, Tierp, Tobo, Örbyhus, Skyttorp, Vattholma, Uppsala C, Knivsta, Arlanda C, Upplands Väsby, Rotebro, Norrviken, Häggvik, Sollentuna, Helenelund, Ulriksdal, Solna, Karlberg, Stockholm C

Källa: Trafikverket.