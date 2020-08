Stor polisinsats jagar misstänkta rånare i Uppsala

Det var vid 10-tiden som polis larmades till Librobäck i nordvästra Uppsala, där en man flytt från sin bostad efter att två för honom okända män tagit sig in.

– De tränger sig in under våldsamma former, men mannen lyckas ta sig ut på gatan och ropa på hjälp, säger polisens presstalesperson Jonas Eronen.

Flyktbilen återfunnen

Flera polisbilar kallas till platsen och efter en stund hittas de misstänkta rånarnas flyktbil i närheten – men ingen misstänkt är ännu gripen.

– Vi ska göra en husrannsakan i flyktbilen och undersöka mannens bostad för att säkra eventuella spår, plus att en del förhör ska hållas, säger Jonas Eronen.

Vad som stulits från mannens bostad är ännu okänt.