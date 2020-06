Stor saneringsinsats efter båtolyckan

De båtägare som har sina båtar vid just denna brygga har inte kunnat komma fram under saneringsarbetet som man beräknar vara klart under torsdag eftermiddag.

Motorbåten hann inte mer än sjösättas vid rampen i Skarholmen igår då olyckan var framme och den exploderade.

Det var igår vid 16.25 som räddningstjänsten kom till platsen för att hjälpa Sjöräddningen med den brinnande motorbåten som även hade exploderat.

Två personer, en man och en kvinna, fick brännskador och fördes till Akademiska sjukhuset med ambulans. Även en tredje person ska ha uppsökt sjukvården på egen hand.