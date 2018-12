Foto: TT

Tågspår tas tillfälligt ur bruk – förseningar under kvällen

Under fredagskvällen kommer ett av tågspåren mellan Uppsala och Stockholm stängas ner under en timmes tid. Detta för att åtgärda ett spårfel som orsakat förseningar under dagen.

Under större delen av fredagen har det varit mindre förseningar i all tågtrafik mellan Uppsala och Stockholm. Detta på grund av ett spårfel. För att komma till bukt med det stängs ett av spåren klockan 19. – Vi har haft någon form av fel på spåret och då måste vi kika på det. Jag förstår att det kan bli krångligt under kvällen, men vi har planerat det så att det sker efter rusningstrafiken, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket. Arbetet är tänkt att pågå under en timmes tid och sedan ska trafiken kunna gå igen. – Under tiden så kommer tågen behöver släppa fram varandra växelvis och det gäller både pendeltåg och regionaltrafiken, säger Joanna Ljunggren. Hur stora förseningar kan det bli? – Det är det svårt att sia om, men det blir större förseningar än vad det varit under dagen. Det är en god idé att ta kontakt med sitt tågbolag och se vad man kna göra, alternativt om det går att resa på något annat sätt om det är bråttom. Förhoppningen är att det ska gå relativt smidigt det här. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!