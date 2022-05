Tågstopp efter olycka i Uppsala

Larmet kom in strax efter klockan 16 på söndagen.

– Vi är på plats tillsammans med ambulanspersonal. Tågtrafiken kommer att vara helt avstängd i åtminstone en timme framöver, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl.

Enligt Trafikverket kan följande stationer påverkas av stoppet:

Uppsala C, Gävle C, Furuvik, Skutskär, Älvkarleby, Marma, Mehedeby, Tierp, Tobo, Örbyhus, Skyttorp, Vattholma, Storvreta, Stockholm Central, Arlanda C, Sala, Avesta Krylbo, Hedemora, Säter, Borlänge C, Falun C.

Artikeln uppdateras.