Tierp lägger mest på skolmaten – i hela landet

– En hög kostnad är inte lika med hög kvalitet. Det kan vara det, men det kan också vara precis tvärtom, säger Anna-Karin Quetel, projektledare på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg till nyhetsbyrån Siren.

Tierp lägger alltså 11 500 kronor per elev och år, Uppsala 4 600 kronor. Uppsala ligger därmed rejält under rikssnittet som ligger på 6300 kronor. Tierp däremot – lägger allra mest pengar på skolmaten per elev i hela landet, enligt siffror som de svenska kommunerna rapporterade in till Skolverket för året 2017.

Enligt Livsmedelsverket är själva kostnaden för råvaran bara ungefär en tredjedel av den totala måltidskostnaden. Dyrare råvaror och exempelvis ekologiska livsmedel kan öka kostnaderna, men matsvinn kostar också och kök med utbildade kockar kan ofta även sänka livsmedelskostnaden.

Hur skolmaten organiseras är en annan viktig faktor som påverkar kostnaderna.

– Det ser väldigt olika ut bland kommunerna om man har lagt ut måltiderna på entreprenad, eller har mottagningskök och levererar eller har tillagning på plats, säger Anna-Karin Quetel till Siren.

Vad lägger din kommun på skolmaten?