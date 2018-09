Fem saker du inte visste om trafiken i Uppsala

Frågorna rasade in i rasslande tempo när trafikexperten Christer Åkerlund gästade SVT Uppsalas chatt under torsdagen. Över femtio frågor kom in och drygt hälften fick svar.

Här är listan på fem saker som du inte visste om Uppsalas trafik:

1. Varför ska Uppsala utmärka sig genom att ha så dyra parkeringsavgifter jämfört med andra städer i Sverige? SVAR: Den politiska inriktningen i Uppsala kommun har som mål att minska biltrafiken och öka cykling samt resor med kollektivtrafik. Ett styrmedel är parkeringsavgiften. När det är avgiftsbelagd parkering så ökar också omsättningen på parkerade bilar vilket medför att fler ges möjlighet att parkera. Nivån på avgiften är alltså ett politisk beslut.

2. Varför får man köra bil på Dragarbrunnsgatan? Massa risker! SVAR: Dragarbrunnsgatan är till stora delar reglerat som gångfartsområde som, bland annat, innebär att fordon ska köra i gångfart och fordon har väjningsplikt mot gångtrafikanter. Utmed Dragarbrunnsgatan finns det många näringsidkare som har leveransbehov, sophämtning och dessutom finns det flera bilgarage utmed sträckan.

3. Varför är det farthinder på vaksalagatan för? Förstör ju flödena. SVAR: Det beror på att vi har att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som behöver korsa gatan. Farthindren som ligger i anslutning till övergångsställena har alltså i syftet att sänka hastigheten på biltrafiken. Ju lägre hastighet på biltrafiken ju större chans att en oskyddad trafikant klarar sig oskadd eller med en lindrig skada. Målsättningen är att bilföraren ska hålla högst 30 km/h vid övergångsställen.

4. Finns det planer på att stänga ner några gator för bilar till förmån för cyklister? SVAR: Nej, inte för närvarande.

5. Får man göra egna farthinder? Vår gata har 30 men de flesta kör mycket fortare. SVAR: På gator där kommunen är väghållare kan man som boende ansöka om tillstånd att få ställa ut blomlådor. På kommunens hemsida www.uppsala.se finns mer information om vad som gäller för att få tillstånd. Andra typer av farthinder är inte tillåtna.