Tobakstjuv togs på bar gärning efter inbrott

Vid 03-tiden under natten mot tisdagen fick polisen in ett larm om att en man försökte ta sig in i en matbutik i Storvreta utanför Uppsala. När mannen kom ut från butiken med en kasse full med tobak stod polisen där redo och väntade.

- Det känns inte som att det är jättevanligt att man tar någon på bar gärning på det här sättet, säger Magnus Jansson Klarin, tjänstgörande befäl vid polisens ledningscentral.

Flera inbrott i området

Mannen greps och är misstänkt för stöld genom inbrott och butiken kommer att spärras av för teknisk undersökning. Det har inträffat flera inbrott i området på senaste tiden.

- Det är för tidigt att säga om han är misstänkt för andra brott men det är klart att man kommer att undersöka det vidare.