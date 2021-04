Nu ska det blir säkrare för mc-förare i trafiken

I helgen inträffade den senaste mc-olyckan i länet när en man i 55-årsåldern gick omkull på Upplandsleden, med lindrigare skador som följd. Mellan 2009 och 2019 har i genomsnitt 25 personer per år skadats allvarligt eller lindrigt när de körde mc på de uppländska vägarna, visar de senaste siffrorna från Transportstyrelsen. Under samma period omkom i snitt 1,7 personer per år i länet i mc-olyckor.

Mc-förare ska våga ifrågasätta sig själva

Inför våren har bland andra Trafikverket tagit fram ett nytt informationsmaterial tillsammans med landets körskolor. Materialet uppmanar mc-förarna till att ifrågasätta sig själva.

– Vi vill poängtera det livsviktiga med att vara en tänkande och säker förare, säger Rikard Granlund, biträdande chef vid Trafikverkets avdelning för förarprov.

Bra med självkritik

På Rörken motorstadion utbildar körskolläraren Johannes Fays Uppsalabor som vill ta mc-kortet.

– Det är bra att de trycker på att man ska vara självkritisk, säger han om Trafikverkets satsning.

I klippet: Det säger körskoleeleverna på Rörken om riskerna med att köra mc