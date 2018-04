Trafikverket vill rädda Uppsalas grodor

Målet är att hitta dem vägar där många grodor får sätta livet till och planera för insatser i form av säkra passager.

– Detta gör vi genom att exempelvis anlägga trummor med styrande ledarmar eller barriärer som hindrar groddjuren att gå upp på vägen, säger David Brobäck, miljöspecialist på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Under 2018 kommer Trafikverket samla in uppgifter om sträckor där groddjur blir överkörda. Via ett frågeformulär på myndighetens hemsida kan den som vill, ange var man har sett groddjur som dött i trafiken.

– Groddjuren är känsliga för miljöförändringar, och de är globalt en av de mest hotade djurgrupperna. Kan vi säkerställa säkrare passager så har vi kommit en bra bit på vägen för en bättre livsmiljö för dessa djur, säger David Brobäck.