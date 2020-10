Trots höstrusk – fortfarande sommar i Uppsala

Stora mängder regn har fallit över länet det senaste dygnet. I Uppsala uppmättes 25 millimeter. Samtidigt har vi haft högre temperaturer än normalt, 3-4 grader, enligt SMHI:s temperaturkarta.

– Definitionen av höst är en medeltemperatur under 10 grader, fem dygn i rad, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på SVT. September var varmare än normalt och vi har fått en varm start i oktober också.

När brukar hösten vara här i Uppsala län?

– I månadsskiftet september-oktober, så den är något försenad i år.

Hur ser det ur framöver?

– Vi har varm luft över Sverige just nu. Vi får höstbetonat väder eftersom vi har flera regnområden som kommer in. Det kommer att regna en hel del under fredagen och söndagen, men inte lika kraftigt som under tisdagen.

Och när kommer hösten?

– I början av nästa vecka blir det kallare luft och drygt fem grader kallare. Det gör att vi kan ha en dygnsmedeltemperatur som gör att sommaren ger med sig i länet i slutet av nästa vecka.

Klippet: En färsk, lokal väderprognos för länet.