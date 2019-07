Två personer gripna misstänkta för bilstöld i Gränby

Under natten larmades polisen till Gränby efter att allmänheten ringt in om att de hört smällar. På plats fann polisen en bil som krockat in i ett träd. Två personer är gripna misstänkta för bilstöld.

Klockan 03.48 fick polisen flera samtal från personer som ska ha hört tre kraftiga smällar i Uppsala. – Vi sände ut patruller mot Gränby därifrån det ska ha kommit från. Vi hittade då en bil som precis krockat in i ett träd, säger Mikael Lindgren, rlc-befäl vid polisregion Mitt. Polisen grep två personer som sprang från platsen och bilen visade sig vara stulen. Personerna är två män och de är nu förda till polishuset för förhör. En teknisk undersökning av bilen ska genomföras. Smällarna var fyrverkerier – Smällarna har vi hittat och det är fyrverkeripjäser som man har smällt av. Det finns inga skador på någon eller något, säger Mikael Lindgren. Var det samma personer som smällt dessa? – Det är oklart om det var dem. Det finns mycket som tyder på det. Händelsen rubriceras som tillgrepp av fortskaffningsmedel. Dela Dela

