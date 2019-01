Två villainbrott i Årsta – gick in genom fönster

Två hem på Jordgubbsgatan respektive Mellongatan har olovligen genomsökts under dagen. Det första inbrottet anmäldes vid 17.27, det andra vid 18.06. En eller flera gärningsmän har tagit sig in via fönster. På Mellongatan hade ett fönster lyfts bort.

-På Mellongatan hade ägaren varit borta några timmar på eftermiddagen. När hen kom hem var det rörigt, säger LInda Wideberg, presstalesperson vid Region mitt.

Vad som stulits är än så länge oklart. Polisen säkrar spår och kommer att genomföra en teknisk undersökning på Jordgubbsgatan.

Misstänker ni något samband här?

– Händelserna kommer att utredas separat, men det är klart att vi kommer att titta på eventuella kopplingar.

Brottsrubriceringen i de här fallen är stöld genom inbrott.