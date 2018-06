Väpnat rånförsök mot pizzeria

Det var under söndagskvällen som larmet kom in. Runt 18-tiden försökte två män råna en pizzeria i Årsta. Den ena mannen väntade utanför medan den andre tog sig in genom bakdörren. Enligt uppgifter till polisen så ska mannen som kom in varit beväpnad.

– Vad för typ av vapen som det handlar om vill jag inte kommentera, säger Ivan Åslund, befäl på polisens regionledningscentral.

I restaurangen satt ett flertal gäster men ingen kom till skada under händelseförloppet. Rånarna lyckades inte heller få med sig någonting från platsen.

– Personalen gav dem nog ingen större notis, så de blev nog sårade och sprang ut med svansen mellan benen, säger Ivan Åslund.

Förövarna körde iväg från platsen på en moped och är under måndagsmorgonen fortfarande på fri fot.