Snöblandat regn har fallit under natten och fortsätter att göra så över stora delar av Uppland under torsdagen. När nederbörden lägger sig på kalla vägytor kan ett lager av is bildas. Därför har SMHI utfärdat en varning för plötslig ishalka.

Varningen gäller för hela Uppland, men sträcker sig även till angränsande landskap.

Regnet förväntas avta under eftermiddagen, rapporterar SMHI.