Det är på grund av väderomslaget från de senaste dagarnas rejäla minustemperaturer till plusgrader som gör att det finns en halkrisk på länets vägar och gator.

När temperaturen i marken fortfarande är under eller nära noll kan man få rejäl halka med regn på kalla vägytor. Under torsdagen väntas blötsnö falla över länet, något som under kvällen och natten övergår i regn, vilket kan medföra ishalka.