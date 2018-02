Will och Kates straffar förvirrar britterna

”Will Willam or Kate win a hockey shootout in Sweden?”, på svenska: ”Vinner William eller Kate en straffläggning i hockey i Sverige?”.

Så lyder rubriken till ett facebookinlägg av BBC News som publicerades på onsdagsmorgonen. I artikeln på BBC:s sajt har man ”rättat till” rubriken och nu heter det i stället att ”Prince William wins bandy hockey shootout in Sweden”, på svenska: ”Prince William vinner bandy hockey straffläggning i Sverige”.

I första rubriken kallar man alltså sporten för hockey, och i den andra kallar man den både bandy och hockey.

Flera som kommenterat facebookinlägget påpekar misstaget:

”In Sweden we call this bandy, not hockey”, skriver en användare som också fått svar av BBC News som tackar för påpekandet och tilläger att man förklarar vad bandy är inne i artikeln. Man gör det dock under rubriken: ”What is bandy hockey?”, alltså ”Vad är bandy hockey?”.

Det var i tisdags som hertigparet fick slå bandystraffar i Vasaparken i Stockholm. På torsdagen skulle de ha besökt Uppsala, men snöovädret satte stopp för planerna. Bakgrunden till Will och Kates besök i Sverige är Storbritanniens utträde ur EU.