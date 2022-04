16-åring erkänner knivhugg – förnekar mordförsök

Efter fredagens misstänkta mordförsök greps totalt fyra personer misstänkta för inblandning. Tre av dem släpptes på fri fot i söndags men den fjärde, en 16-årig pojke, sitter alltjämt anhållen.

Enligt åklagare Anton Brander erkänner pojken i förhör att han har utdelat knivhugg men förnekar mordförsök.

– Formellt kvarstår misstanken mot de andra också, men misstankarna var uppenbarligen inte tillräckligt starka för att hålla dem kvar, säger Brander som också säger att inga andra gripanden eller anhållanden är aktuella i dagsläget.

Inget beslut om häktning

Pojken som sitter anhållen måste begäras häktad senast under tisdagen. Under måndagen kommer inte Brander lämna in någon häktningsframställan.

– Jag tar ställning till det i morgon bitti.

Har det framkommit något motiv?

– Det är inget jag kan kommentera just nu.

Läget för pojken som blev knivhuggen uppges vara stabilt.