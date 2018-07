Värmlänningarna är bra på att återvinna. Foto: TT/Fredrik Sandberg

17 ton lämnades till återvinning i Värmland

Värmlänningarna är bra på att återvinna. Det visar siffror från Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Under förra året lämnades nästan 17 ton sopor in till återvinning i länet – vilket innebär 61 kilo per person.