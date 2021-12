18 inlagda på sjukhus – hälften ovaccinerade

I klippet: Smittskyddsläkaren om vilka som är inlagda på sjukhus och hur ansträngd sjukvården är.

Hittills har inget fall av omikronvarianten upptäckts i Värmland. Den har däremot tagit fäste i grannlandet Norge, som under de senaste 14 dagarna haft mer än tre gånger så många fall, per antal invånare, som Sverige. Norge har infört krav på att alla som reser in i landet testar sig, men för de norrmän som kommer till Sverige finns inget krav på covid-test.

Vad tycker du om det?

– Smittspridningen ökar i de flesta europeiska länder just nu och jag tänker att resande är ett problem i stort, inte bara från Norge, men sen har vi också en smittspridning som pågår här i Sverige och i Värmland. Jag kan tänka mig att det inte bara är Norge vi behöver fokusera på utan vi behöver fokusera på ett grundläggande tänk att vi minskar smittsrisken, oavsett om man är resande eller ej, säger Anna Skogstam.