400 friidrottare på Götas Ungdomsspel

Julia Karlsson från Säffle fäster sitt startnummer på magen inför ett stundande 60-meterslopp. Hennes kompis Elisa Östlin väntar in henne och innan de går för att värma upp kollar de in höjdhopparna. Överallt i Wåxnäs hallen laddar ungdomar i olika åldrar för sin gren och endel deltar i flera grenar under helgen.

– Först springer jag 60 meter, efter det är det längdhopp, sedan 600 meter och efter det ska jag stöta kula, berättar Julia Karlsson.

Hon och Elisa är snart nio år och bland de yngre som tävlar den här helgen. De erkänner att det är lite nervöst inför start.

– Det är lite nervöst eftersom man inte vet om man ska komma typ etta, tvåa eller trea eller någonting, säger Julia.

Från åtta år till veteraner

Tävlingsledaren Johan Engberg tycker att det är som det ska om man är lite nervös innan man går och ställer sig på mållinjen.

– Förhoppningsvis är de förväntansfulla och lite nervösa och jag ser ju framför mig, hur många år av idrottande de har kvar och hur mycket roligt de har framför sig tillsammans med lagkamrater.

Under Götas Ungdomsspel tävlar friidrottare från åtta år till veteraner i över hundra grenar.

– Det är många som håller på länge och tycker att friidrotten är rolig under många år, säger Johan Engberg. De allra flesta tävlar ju mot sig själva och vill uppnå nya personliga rekord och har det som största moroten.

Så blir det dags för start vid 60-metersbanan. Nervositeten ser ut att ha runnit av när startskottet går av för både Julia och Elisa kommer tillbaka från sitt lopp med ett personligt rekord.