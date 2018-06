48:e spelmansstämman i gång

Stämman, som väntas locka uppåt 7 000 besökare, tjuvstartade under torsdagskvällen med öppen scen och polskedans på Norra logen vid Ransäters hembygdsgård. Men det är först under fredagen som folkmusikfesten kommer loss på allvar. Och redan under fredagsförmiddagen var buskspelet i full gång på stämmans campingplats.

Spela Buskspel vid stämman Foto: SVT

– Buskspelet är en stor del av grejen med möjligheten att träffa dem man inte träffar så ofta och en och annan man inte träffat förut, säger Håkan Lindberg från Floda utanför Göteborg när han låtit fiolen lämna axeln efter att ha spelat en polonaise ur Sexdregasamlingen tillsammans med ett gäng västsvenska spelkamrater.

Vad vore en spelmansstämma utan buskspel då?

– Ja, då är det väl ingen spelmansstämma, skrattar Håkan Lindberg.

Releasespelningar

Förutom buskspel bjuder Ransätersstämman på ett stort antal konserter, danstillfällen och kurser – och inte minst releasespelningar. Bland dem som släpper platta på Ransätersstämman i år finns Nina Pérez från Karlstad som medverkat på ett stort antal skivinspelningar. Nu släpper hon för första gången en skiva i eget namn med rakt igenom egenskrivet material, material som växt fram efter att hon födde sitt första barn.

Spela Nina Pérez från Karlstad är en de som releasspelar på Ransäterstämman. Foto: SVT

– Den här skivan har blivit väldigt personlig, jag kallar den Vägen jag vandrat, och den speglar livet och den väg jag fått gå tillsammans med min svårt sjuka dotter. Hon har varit en stor inspiration, säger Nina Pérez.