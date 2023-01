Larmet kom in kvart över sju under fredagskvällen. Polisen skriver på sin hemsida att föraren av bilen har kört in i A-traktorn farmför.

– Det är mycket skräp på platsen så vägen kommer vara avstängd ett tag, säger en operatör på SOS Alarm

Ingen har hittills lastats på ambulans och skadeläget är oklart.

Texten uppdateras.