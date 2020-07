Advokatsamfundet: Se över en lagändring

Bröderna friades 2018 från alla misstankar om att de mördat fyraårige Kevin i Arvika 1998. I samband med detta begärde de ersättning om 10 miljoner kronor vardera för ideell skada.

Justitiekanslern Mari Heidenborg meddelade på onsdagen beslutet att hon avslår brödernas begäran med hänvisning till preskription. Preskriptionstiden för skadestånd är tio år, den gick alltså ut redan innan bröderna var myndiga.

– Deras enda möjlighet att få justitiekanslern att bevilja detta hade varit att de riktat skadeståndskrav för länge sedan, innan det fanns ett beslut där de bedömdes vara icke-skyldiga och det är ju en orimlig tanke i sig kan man tycka, säger Anne Ramberg, advokat och tidigare generalsekreterare i Advokatsamfundet.

”Se över lagändring”

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, anser att det kan finnas skäl att se över om det behövs en lagändring när det gäller preskriptionstiden i detta och liknande fall. Eftersom bröderna var barn och inte kunde prövas som straffmyndiga gick de miste om möjligheten att vidta olika preskriptionsbrytande åtgärder, som att överklaga en dom.

– Jag tycker nog att det är en fråga det behöver göras en översyn kring, exempelvis inom ramen för en utredning för att se över om det behövs en lagändring, säger Mia Edwall Insulander.

Ex gratia

Nästa steg för bröderna blir att antingen stämma staten i domstol eller vända sig direkt till regeringen och be om ex gratia. Ex gratia innebär en ersättning som betalas ut efter beslut av regeringen när det inte enligt lag finns någon rättslig ersättningsskyldighet.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger till TT att han har förtroende för det beslut som JK har fattat men även han lyfter fram möjligheten till annan kompensation för bröderna.

– De processerna har inte dragits i gång än så det är för tidigt att säga vad det kommer leda till. Vår grundläggande inställning är att har man behandlats fel från statens sida så ska man ha möjlighet att få ersättning för det, säger Bolund.