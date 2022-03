Årjäng förbereder för att ta emot flyktingar

75 sängar kommer kunna få plats i skolans gympasal, enligt Birgitta Evensson, kommunchef i Årjäng.

– En stor fördel är ju att den är nedlagd och att man i nuläget inte konkurrerar med elever så det är ju en optimal lokal. Sen kan man även använda köket och lektionssalar, säger hon.

Stor utmaning

Trots att skolan är rustad lokalmässigt återstår mycket arbete innan flyktingar kan flytta in. Man arbetar nu med att möta kraven som ställs på tillfälliga boenden gällande områden som drift, hälsoskydd, brandskydd och livsmedelshantering.

– Än finns här ingen utrustning, sängar eller exempelvis hygienartiklar. Vi hoppas kunna få tillräcklig lång framförhållning för att även kunna möta personella resurser som kommer jobba här. Det är en stor utmaning, säger hon.

Inom två veckor

Man hoppas ändå på att kunna öppna upp inom två veckor, enligt Birgitta Evensson.

– Vi tycker att vi ligger väldigt bra till. Lokalerna är bra men det är mycket praktiskt som ska till. Många är traumatiserade och vi vill kunna ta hand om personerna som kommer hit på rätt sätt, säger Lennart Bryntesson (M) ledamot i kommunstyrelsen i Årjäng och fortsätter:

– Detta är ju även tänkt som en övergångslösning innan personerna kan slussas ut till mer acceptabla och permanenta boenden.

Inventering

Det Nationella samordningskansliet har via en hemställan under gårdagen begärt om att samtliga kommuner snabbt inventerar tillfälliga boendeplatser för flyktingar. Enligt vad som hittills har rapporterats in till Länsstyrelsen Värmland finns 1860 tillfälliga boendeplatser tillgängliga i de värmländska kommunerna där samtliga kommuner har svarat förutom tre. En av dem är Karlstad kommun som i nuläget arbetar med att ta fram antalet platser.